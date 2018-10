Monoprix prouve encore une fois que la satisfaction du client est une préoccupation au quotidien. Après plusieurs initiatives et engagements que l’on a vus se développer auprès de ses clients, Monoprix innove davantage et met à leur disposition un nouveau service, Le MONOPRIX Click & Collect, entièrement gratuit qui permet à ses clients en un seul click de commander leurs courses en ligne.

Il ne leur reste plus qu’à passer récupérer leur panier dans leur magasin préféré !

Finies les files d’attentes, Monoprix offre aujourd’hui un parcours client unique et fluide.

Ce service est actuellement disponible à Monoprix Carthage, et sera bientôt lancé sur un grand nombre de magasins à travers la Tunisie.

Après les caisses automatiques, Monoprix offre ainsi une nouvelle expérience à ses clients pour simplifier les courses au quotidien.

Monoprix réaffirme ainsi sa volonté de se distinguer en étant plus à l’écoute et plus proche de ses clients tout en misant sur les nouvelles technologies !

Vous pouvez découvrir le nouveau service en consultant https://clickandcollect.monoprix.tn/