Parmi les invités à la table ronde sur l’Opération Forcing Export de l’Huile d’Olive Bio & Douce sur les marchés suisse & allemand, organisée par le fonds Tasdir+, jeudi 27 septembre 2018, à la Maison de l’exportateur (CEPEX), nous avons rencontré Jabou Jalloul, gérant de Global Commerce & Services.

Dans la vidéo ci-dessous, il parle de la qualité de l’huile d’olive du Domaine Fendri, avec les différents prix internationaux qui lui ont été décernés tout récemment.

Par conséquent, il semble certain que son entreprise fera partie des entreprises qui seront sélectionnées pour la mission de novembre prochain en Suisse et en Allemagne. Et si c’est le cas, M. Jalloul pense que cela constituera une réelle opportunité et pour elle et pour l’ensemble de la filière oléicole pour montrer aux consommateurs allemands qu’ils consomment déjà l’huile d’olive tunisienne sans le savoir.

