La Bourse de Tunis débute la séance de ce lundi 1er octobre 2018 sur une note positive où le Tunindex progresse légèrement de 0,02% à 7 803.79 points dans un volume d’affaire de 1,548 MTND.

Dans le vert, le titre AMEN BANK augmente de 2,99 % à 29,88 TND suivi par les titres ICF et BIAT qui ont progressé respectivement de 2,99% et 2,31% à 111,29 TND et 154,50 TND.

A la baisse, le titre TUNISAIR recule de 3,37 % à 0,63 TND tout comme les titres CEREALIS et MONOPRIX qui ont baissé respectivement de 2,88 % et 2,63% à 16,50 TND et 1,11 TND.