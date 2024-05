La reprise dans le secteur se renforce. Et les résultats financiers le confirment bien.

Mercredi 8 courant le groupe ‘’Tunisie leasing et Factoring’’ faisait sa communication financière au siège de la BVMT.

Hichem Zeghal, DG, entouré de son staff, présentait les états financiers du groupe pour l’année 2023 à l’adresse des analystes Financiers des intermédiaires en Bourse.

Les affaires reprennent

Il est vrai que le Groupe possède un standing financier confirmé. Cependant tout en étant doyen et leader de la place, TLF n’en demeure pas moins exposé aux aléas de la conjoncture économique. Le Groupe avait du faire face aux retombées de la crise du BTP puis du Covid. En effet le Business a ralenti. Cependant sur les deux dernières années les affaires ont repris, quasiment en avance sur le cycle économique national. En 2023, l’activité leasing de TLF a connu un rebond spectaculaire de +33%. De facto, TLF se maintient en pole position du secteur avec une part de marché de 21 %. Le Factoring a réalisé un beau score également avec une augmentation de 15 % et une confortable part de marché de 41%.

Hichem Zeghal annonce que l’activité Factoring a été récompensée pour la 4ème année consécutive du prix MENA par l’association interprofessionnelle internationale ‘’FCI’’ laquelle regroupe 4.000 Factors.

L’activité ‘’Location Longue Durée’’ (LLD) a réalisé, pour sa part une croissance de 22%. Rappelons qu’au plan stratégique TLF envisage un plan de Derisking en cédant ses participations dans Alios Finance. Le plan de désengagement des trois derniers pays subsahariens à savoir la Cote d’Ivoire, le Cameroun et le Gabon est déjà engagé.

Un effort considérable de recouvrement

Outre le rebond du chiffre, TLF a bénéficié d’une reprise de provisions du fait d’un effort de recouvrement intense. Le ratio des créances classées est passé de 11,71 % en 2022 à 9,66 % en 2023.

Hichem Zeghal soutient que TLF provisionne ses créances classées à hauteur de 90 %. En réalité le taux de défaut sur le matériel ordinaire plafonne à 20 % et celui du matériel spécialisé ne dépasse pas 40 %. Et parc conséquent l’enseigne, tire avantage de sa politique de provisionnement trop prudente car elle récupère régulièrement le supplément de provisions lequel vient conforter les résultats de fin d’année. Une démonstration a été faite entre un budget provisionnel et le bilan effectif. L’assistance a bien pu se rendre compte de l’authenticité des opérations et de son bienfait en retour sur le résultat final. A titre anecdotique, Hichem Zghal raconte qu’un investisseur international par suspicion a précipitamment cédé sa participation. Mais à la clôture de l’exercice il a pu constater de visu que l’opération se déroulait dans les conditions énoncées. Et il s’est ravisé en reprenant une participation au capital de TLF.

Rappelons que le dividende de 2023 est de 1,100 dinar contre 0,800 dinar en 2022 ce qui représente un accroissement de 37,5%. TLF est très soucieuse de la bonne tenue de son cours de bourse. C’est du meilleur effet sur la notoriété de l’enseigne. Cette dernière a amorcé une stratégie RSE qui a réalisée une percée significative outre qu’elle a présenté son premier rapport ESG aux autorités du marché.