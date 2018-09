“La Tunisie est prédisposée à instaurer un partenariat stratégique plus global dans le secteur de l’énergie et de l’électricité outre la réactivation des projets stratégiques d’infrastructure (voies ferrées et autoroutes) ainsi que le développement des zones frontalières à travers la création d’une zone économique de libre-échange à Ben Guerdane”. C’est ce qu’a déclaré, jeudi 27 septembre à Tunis, le chef du gouvernement, Youssef Chahed, à l’ouverture des travaux de la 1ère édition du forum économique tuniso-libyen.

Il a, également, souligné l’engagement du gouvernement tunisien à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays dans tous les secteurs y compris celui des services et à garantir un climat d’affaires qui encourage à l’investissement et booste les échanges dans les secteurs stratégiques à forte rentabilité.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a mis en exergue la solidarité de la Tunisie avec le peuple libyen et ses institutions légitimes dans la lutte contre les menaces sécuritaires et le soutien du pays aux efforts onusiens et ceux du gouvernement libyen d’union nationale qui ont absorbé la dernière crise à Tripoli en mettant en œuvre les mesures sécuritaires décidées par l’accord politique.

Chahed a ajouté que le gouvernement tunisien a tenu à relancer les travaux de la haute commission mixte tuniso-libyenne, précisant qu’il rencontrera très bientôt son homologue libyen, Fayez Sarraj, après la tenue des réunions préparatoires en décembre 2017 et en juin 2018.

L’objectif de ce forum est de permettre aux chefs d’entreprises tunisiennes et libyennes de se retrouver, de se concerter mais aussi et surtout d’améliorer les échanges très importants qui existaient déjà avant 2011.

A noter qu’en raison de la situation sécuritaire et politique difficile en Libye, les exportations tunisiennes ont chuté de moitié au bout de sept ans pour s’établir à 400 millions de dollars en 2017.