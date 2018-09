Le Chef du gouvernement, Youssef Chahed a affirmé, mercredi, que des allocations d’une valeur de 25 millions de dinars seront versées immédiatement, aux municipalités touchées par les dernières inondations dans le gouvernorat de Nabeul.

Il a aussi, fait savoir qu’un programme d’intervention a été mis en place, en faveur des quartiers populaires sinistrés.

Dans une déclaration à l’agence TAP, à l’issue du Conseil ministériel tenu mercredi à Nabeul, il a ajouté que “des interventions urgentes seront effectuées pour réparer les infrastructures, les routes classées, les sentiers ruraux, les établissements éducatifs et les locaux sécuritaires “.

Il a ce titre, fait remarquer que certains travaux de réparation sont déjà lancés et que l’ensemble des travaux sera achevé d’ici trois mois ou avant la fin de l’année en cours.

S’agissant du secteur agricole, Chahed a indiqué que les agriculteurs seront indemnisés selon les lois en vigueur, et les établissements agricoles endommagés réhabilités, évoquant la possibilité d’élaborer, dans les plus brefs délais, un projet de loi pour indemniser les personnes sinistrées dans les secteurs industriel et commercial.

“Les commissions mises en place ont commencé l’évaluation des dégâts enregistrés dans les différents secteurs, afin de lancer l’opération d’indemnisation des citoyens touchés et procéder aux interventions sociales nécessaires, par le biais de l’Union tunisienne de solidarité sociale ” UTSS “, a-t-il fait savoir.

“Il s’agit des premières décisions prises, en attendant l’achèvement de l’inventaire des dégâts enregistrés, considérant que la situation reste fragile et nécessite un suivi permanent”.

Chahed a annoncé qu”‘un compte postal N°1818 a été ouvert pour collecter les dons”, invitant les tunisiens à faire preuve de solidarité avec le Cap Bon. Il a indiqué que “les dons seront gérés par l’UTSS, sous le contrôle de la Cour des comptes”.

Toujours selon lui, des campagnes de nettoyage et de maintenance seront organisées dans le gouvernorat de Nabeul, elles seront menées par plus de 1000 jeunes, à la fin de la semaine en cours.