Suite à une action commune de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) et de la Fédération générale des banques et des établissements financiers (FGBEF) relevant de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), et dans le cadre de l’élan national de solidarité et de soutien aux sinistrés des grandes inondations du gouvernorat de Nabeul, les employés des banques et des établissements financiers ont contribué volontairement au profit du Fonds de solidarité créé et géré par le compte postal 1818.

Le montant global des contributions directes des employés de banques et établissements financiers au fonds s’est élevé à 1.369.796 dinars.

Ce montant est appelé à augmenter d’ici la fin du mois.

Par ailleurs et hormis des contributions urgentes effectuées sous forme de réhabilitation d’établissements scolaires et autres édifices administratifs endommagés par les inondations, les banques ont également contribué directement au fonds pour un montant de 300.000.