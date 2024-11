La Tunisie se prépare à affronter un temps capricieux ce vendredi 15 novembre. Les régions côtières du nord du pays seront particulièrement touchées par des nuages denses et des précipitations. Des orages sont même à prévoir, pouvant entraîner des inondations localisées.

En fin de journée, les nuages gagneront du terrain sur les régions de l’est, apportant une atmosphère plus humide. Le vent, soufflant d’ouest en matinée, se renforcera près des côtes et tournera au nord l’après-midi, rendant la mer agitée par endroits.

Côté températures, on attend une journée douce avec des maximales oscillant entre 19 et 24 degrés sur les régions nord, les hauteurs et le Sahel. Le reste du pays bénéficiera de températures plus élevées, atteignant jusqu’à 29 degrés.