Des précipitations abondantes, voire diluviennes, sont attendues cette nuit, notamment sur le Cap Bon, le Sahel et Sfax. Les habitants de ces régions sont invités à la vigilance, en raison du risque d’inondations et de chutes de grêle. Le ciel sera densément nuageux et des orages sont possibles.

Le vent soufflera fort sur les côtes Est et Sud, rendant la mer agitée à très agitée, notamment au niveau de Cap Sarrat.

Les températures minimales varieront entre 14 et 22 degrés, avec des valeurs plus fraîches sur les hauteurs du Nord-Ouest et du Centre.