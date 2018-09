400 mille compteurs électriques intelligents seront prochainement, installés par la STEG, dans le gouvernorat de Sfax, a annoncé, mercredi, le ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf.

Ces compteurs permettront de mesurer et de quantifier le volume de la consommation d’électricité des ménages, pendant des périodes et des heures bien déterminées. Les mesures seront envoyées, quotidiennement, à la STEG, afin de de contrôler la consommation de l’ensemble des clients de la Société.

Dans une déclaration aux médias, lors de l’inauguration de la 25ème édition du Salon de l’Informatique, de la Bureautique, de la Communication et du Multimédia (SIB Sfax 2018), lequel se poursuivra jusqu’au 30 septembre, Maarouf a ajouté que Sfax fera partie du réseau des villes intelligentes (Smart Cities).

” L’intégration de Sfax à ce réseau permettra d’améliorer les prestations accordées par les administrations, de les rendre plus rapides et transparentes, et ce, en ayant recours aux technologies nouvelles “, a-t-il expliqué.