La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mercredi, sur une note négative. Le Tunindex recule de 0,22 % à 7.821.71 points dans un volume d’affaire de 3.105 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

Le titre ICF a réalisé le plus fort volume de la séance drainant 0,818 MD de ses capitaux à 115,98 D, soit un accroissement de 0,64%.

A la hausse, le titre TUNISAIR grimpe de 5,35 % à 0,590 D, suivi par le titre MPBS qui a augmenté de 4,68% à 3,35 D. le titre SAH s’est apprécié de 4,35% terminant la séance à 12,23 D.

Dans le vert, le titre SAM s’est bonifié de 2,85% à 3,24 D, suivi par le titre AIR LIQUIDE qui a progressé de 2,52 % finissant la séance à 88 D.

Dans le rouge, le titre CELLCOM cède 4% à 1,44 D, suivi par les titres SIMPAR et CEREALIS qui ont perdu respectivement 2,98% et 2,97% à 28,23 D et 4,56 D.

Dans le même sillage, le titre AMEN BANK chute de 2,67% à 29,10 D, suivi par le titre SOTETEL qui a dévissé de 2,57% en se monnayant à 3,41 D.