La journée d’information sur l’accès au marché ivoirien, mardi 25 septembre à Sfax, s’inscrit dans le cadre de la manifestation “Road show” organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax (CCIS) en partenariat avec le CEPEX et la Plateforme “ThinAfrica” regroupant 15 membres répartis entre ministères, organismes publics d’appui, organisations patronales, associations et chambres de commerce régionales.

L’objectif de cette journée est la sensibilisation des exportateurs tunisiens aux opportunités d’affaires en Côte d’Ivoire, l’un des trois pays africains choisis (avec le Cameroun et la République Démocratique du Congo) pour consolider l’internationalisation des PME tunisiennes sur le continent africain, devenu aujourd’hui le centre d’intérêt de tous les acteurs économiques tunisiens et étrangers.

Il s’agit également de renforcer les exportations tunisiennes de biens et services sur ces marchés africains subsahariens.

Au programme des rencontres B to B entre investisseurs et hommes d’affaires des deux pays dans plusieurs secteurs, notamment le bâtiment et travaux publics, l’industrie agroalimentaire et les services de santé ainsi que des rencontres B to A (Business to Administration) avec la représentante du CEPEX basé à Abidjan, Najoua Rifi, qui apporte un éclairage sur le marché ivoirien, les opportunités d’investissement et d’exportation qui y s’offrent, les concurrents potentiels sur ce marché ainsi que la législation en vigueur et balise le terrain pour un éventuel accompagnement dans une mission de prospection.

Selon les données présentées à cette occasion, la Côte d’Ivoire est le 34ème client de la Tunisie qui en importe 14 produits dont le bois, le cacao et le coton, et exporte vers ce pays divers produits liés aux nouvelles technologies, le bâtiment, l’ingénierie et la santé.

Le premier Road show avait été tenu à Sfax le 3 juillet 2018 et a été axé sur le marché de la République Démocratique du Congo.