Après Tozeur, c’est le gouvernorat de Jendouba qui accueillera la sixième édition du festival de la création de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), prévue du 27 au 29 septembre. Il s’agit d’un rendez-vous culturel organisé depuis 2013 par l’UGTT.

L’ouverture de cette sixième édition sera avec l’artiste libanais engagé Marcel Khalifa à la salle couverte de Jendouba, précédée par une variété d’animation dans les rues.

Au programme de cette édition figurent 11 pièces théâtrales qui se dérouleront dans les différentes délégations de la région et plusieurs établissements scolaires et universitaires. Au menu figurent des ateliers dans les secteurs du cinéma, du théâtre, de la musique et des arts plastiques.

“La mémoire oubliée de Jendouba” et “Les possibilités d’investissement et de développement dans la région de Jendouba” seront les thèmes des deux conférences qui se tiendront le 28 septembre au siège de l’Union régionale du travail et à l’université de Jendouba.

Le poète palestinien Ramez Mansour donnera une soirée poétique le 28 septembre au Bulla Regia parc avec la participation d’un grand nombre de poètes de la région dont notamment Moez Akaichi, Moncef Krimi, Faouzia Akremi, etc.

La clôture le 29 septembre sera avec des sonorités purement tunisiennes avec Zied Gharsa sous la direction du maestro Mohamed Lasssoued et ce à la salle couverte de Jendouba.

Créé en 2013, le festival de la création de l’UGTT a démarré au Kef avant de débarquer par la suite à Gabès, Sfax, Béja et Tozeur lors de la cinquième édition.