Le développement des programmes de partenariat, entre la Tunisie et l’Allemagne, axés sur la promotion de l’emploi des jeunes diplômés du supérieur et leur reconversion professionnelle en réponse aux besoins des entreprises en compétences spécialisées a été au centre d’un entretien tenu lundi entre le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Lotfi Dhieb et l’ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel.

Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont convenu de poursuivre la mise en œuvre des projets qui ont prouvé leur efficacité et ont atteint les résultats escomptés et de prioriser les programmes dans les secteurs prometteurs comme les énergies renouvelables, l’environnement et la valorisation des déchets.

L’accent a été également mis sur la nécessité de renforcer le partenariat entre l’agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et son homologue allemande et entre les centres de formation professionnelle tunisiens et allemands afin d’établir des formations co-diplômantes et mieux répondre aux besoins des entreprises allemandes en compétences.

Il a aussi été convenu d’échanger les expériences dans le domaine du développement de l’ingénierie de la formation à distance et de lancer la réflexion autour des axes évoqués dans les meilleurs délais.

A cette occasion, le ministre a salué le niveau de coopération avec la partie allemande louant la qualité des programmes de partenariat conjoints et notamment les résultats obtenus qui s’inscrivent dans le cadre du programme de travail du gouvernement dans les domaines de renforcement des compétences des ressources humaines, de l’amélioration de l’employabilité des jeunes, de la promotion de l’entrepreneuriat et de l’autonomisation économique des groupes vulnérables.

De son côté, l’ambassadeur allemand a loué la qualité des compétences tunisiennes qui ont prouvé leur capacité à contribuer au développement des capacités concurrentielles des entreprises économiques, affirmant la volonté de son pays de poursuivre la coopération avec la Tunisie pour développer le système national de formation professionnelle et contribuer à réduire le chômage et la migration irrégulière à travers la garantie d’opportunités d’emploi à l’international dans un cadre organisé.