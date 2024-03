La création d’un comité de coordination pour les grands projets et leur impact sur l’environnement, au sein de la présidence du gouvernement, a été la principale recommandation de la journée de réflexion sur les “Perspectives d’appui innovant au développement durable” organisée le 4 mars 2024, à Tunis, par l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE).

Cette journée a été, également, l’occasion de lancer un appel au renforcement de la coordination entre les différents intervenants et partenaires dans le processus décisionnel, pour trouver des solutions aux différents obstacles lors de traitement des divers dossiers ainsi qu’à l’adaptation des textes législatifs, règlementaires et des normes pour répondre aux nouvelles exigences de protection de l’environnement et de transition écologique (normes de rejets par bassin versant – étude de dépollution).

Les participants à cette journée ont, aussi, appelé à clarifier les rôles, responsabilités et missions de chaque entité ou organisme en matière environnementale pour éviter les chevauchements et à promouvoir le réseautage dans le domaine de l’environnement (organisation d’évènements, création de plateformes en ligne : forums de discussion, partenariat …).

Parmi les recommandations formulées figurent, aussi, celle relative à l’établissement de mécanismes de communication et de partage de l’information par la mise en place des plateformes de communications et des systèmes d’informations permettant de partager rapidement et efficacement des informations, les ressources et les pratiques pertinentes sur les questions environnementales.

La mise en place d’un processus de montée en compétences de l’ANPE (formation formelle, expériences pratiques, développement professionnel continu, mentorat…) et la concrétisation de la mise en œuvre des cahiers des charges des bureaux d’études spécialisés en matière d’élaboration des études d’impact environnemental ont aussi été fortement recommandées.