Le vendredi 1er mars 2024, s’est tenue la 9e édition des Trophées de Femmes.

Entrepreneures de Tunisie (FET). Organisé par le magazine Managers, en partenariat avec la Fondation FriedrichNaumann pour la Liberté et la délégation de l’Union européenne, l’événement est l’occasion de célébrer huit femmes entrepreneures qui ont su se distinguer par leur créativité, leur résilience et l’impact de leurs projets dans leurs domaines respectifs. Cette édition est marquée par un partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Les huit lauréates sont :

Mbarka Mbarki , fondatrice d’Oasissia, lauréate du trophée Agribusiness et élue Femme Entrepreneure de l’année, prix Microcred

Hanine Bouguerra, fondatrice de Point Chaud Elhakim, lauréate du trophée Microfinance, prix Microcred

Yosser Belghith, fondatrice de Ourghema, lauréate du trophée Culture, prix MAE

Ghalia Damak, fondatrice de Comporoll, lauréate du trophée Green, social and sustainable, prix BYD

Jihene Bouzguine, fondatrice de Jowa Crea Company, lauréate du trophée Artisanat, prix CDC

Houda Bakir, cofondatrice d'Historiar, lauréate du trophée Tech, prix UIB

Lilia Kamoun, fondatrice d'Educare, lauréate du trophée Services, prix ATB

Rim Debbich, cofondatrice d'Aromair, lauréate du trophée Industrie, prix PGH

En plus d’un chèque de 7 mille dinars offert par les entreprises sponsors, les lauréates bénéficieront d’un programme de mentorat assuré par le Club des Femmes Entrepreneures

de Tunisie. Des compétences locales et de la diaspora partageront le fruit de leur expérience et orienteront les lauréates.

La Femme Entrepreneure de l’année aura accès à une formation de son choix à l’international offerte par le think and do Euro-Mediterranean Economists Association.

De par le partenariat avec la BERD, les lauréates pourront bénéficier soit d’une intégration au programme d’export Insadder, soit d’une formation adaptée à leur secteur d’activité.

Notons que le jury, présidé par M. Habib Karaouli, PDG de Cap Bank, est composé de Mongia Chably, DGA de Meninx Holding, Mohamed Krid, manager FM Buildings & membre du bureau national du CJD, Mayssa Mrabet, AfriLabs & directrice de The Community, Youssef Fennira, conseiller technique principal Cluster Head Enterprise OIT, Douja Gharbi, CEO de RedStart, Nour Boumaiza, coordinatrice du programme «Economie et migration» de la fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, Wiem Zarrouk, fondateur et CEO de Wizar Advisory, et Sahar Mechri, directrice exécutive du magazine Managers. Les lauréates ont été sélectionnées sur la base de l’innovation, de l’impact social, du respect de l’environnement et de l’implication de la fondatrice.

Dès 2015, le projet Femmes Entrepreneures de Tunisie s’est donné pour mission de valoriser, d’appuyer et de rendre plus visibles les femmes entrepreneures qui ont eu un impact positif sur leur environnement économique et social, et qui contribuent au développement durable du pays. Il s’inscrit dans une démarche d’inclusion et de diversité, en encourageant les projets innovants, originaux et respectueux de l’environnement, notamment dans les zones de développement régional.