La Bourse de Tunis a débuté, la séance de lundi, en repli, le Tunindex a baissé de 0,16% à 7 803,21 points, dans un volume total de 0,322 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre STAR a progressé de 2,91 % à 142 D, suivi par les titres GIF FILTER et SAM qui ont grimpé respectivement de 2,52 % et 2,27 % à 1,22 D et 3,15 D.

A la baisse, le titre AMS a reculé de 4,16 % à 0,92 D, tout comme les titres ESSOUKNA et ELECTROSTAR qui cèdent respectivement 2,71 % et 2,70% à 2,51 D et 1,80 D.