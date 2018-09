Recruté en mai 2018 par Ulysse Tranding and Industrial Companies (UTIC) Group, le groupe fondé par Taoufik Chaïbi et aujourd’hui piloté par son fils aîné, Nabil Chaïbi, Naïm Ghorbel a fait du chemin depuis.

Chargé au début de diriger la Société Tunisienne des Emballages Modernes (STEM), il s’est vu ensuite confier les rênes de TEC MMP et MM Packaging.

Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des arts métiers (Paris), Naïm Ghorbel a auparavant offert ses talents de general manager aux groupes Kooli (Rayen Food Industries), Bayahi (Sicam et Procan) et, surtout, Poulina Group Holding (El Mazraa et Almes).