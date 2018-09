La Tunisie participe actuellement au 10ème Salon méditerranéen de tourisme d’excursions régulières, qui se tient les 19 et 20 septembre, à Lisbonne (Portugal).

Le stand dédié à la Tunisie groupe l’Office de la marine marchande et des ports, (OMMP), l’Office National du Tourisme Tunisien (l’ONTT) l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle et la Fédération Tunisienne des agences de voyages (FTAV).

Cette manifestation qui réunit les plus grands armateurs et agences de voyages spécialisées dans le tourisme maritime, constitue une occasion de rétablir la confiance de ce secteur en la destination tunisienne et de mettre en évidence l’amélioration significative de la situation touristique dans le pays, selon un communiqué publié jeudi par l’OMMP.

Quelque 160 exposants venant de 60 destinations touristiques prennent part à ce salon qui se tient tous les deux ans dans un pays méditerranéen différent et accueille plus de 2600 professionnels, d’après le communiqué.

Cet événement représente pour la délégation tunisienne une occasion de rencontrer le président de l’Organisation méditerranéenne des ports de plaisance qui a réaffirmé la détermination de cette organisation à soutenir la Tunisie dans ses efforts visant à redresser cette activité particulièrement visée par l’attentat de Bardo survenu en mars 2015 et dont plusieurs victimes provenaient de bateaux de croisière accostant à La Goulette.