La Bourse de Tunis débute la séance de ce Jeudi 20 septembre 2018, sur une note négative. Le Tunindex recule de 0.34% enregistrant 7 897.40 points dans un volume total de 0.918 MD,selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, le titre DELICE HOLDING gagne 2.96 % à 16.99 D suivi par les titres ICF et MONOPRIX qui haussent respectivement de 2.88 % et 2.86 % à 107.00D et 8.98 D.

A la baisse, le titre BT perd 2.78 % à 8.02D tout comme les titres ELECTROSTAR et TUNISIE LEASING qui baissent respectivement de 2.07 % et 1.81% à 1.89 D et 18.35 D.