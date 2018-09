Heureux les Africains ? Oui, à certains égards. Européens et Chinois semblent se livrer une bataille économique rangée en et sur l’Afrique. Le continent pourra-t-il en tirer profit?

En effet, après l’annonce lors du forum sino-africain des 3 et 4 septembre 2018 par les autorités chinoises d’investir quelque 60 milliards de dollars américains sur le continent africain au cours des trois prochaines années, l’Union européenne veut organiser un “… sommet UE-Afrique“ en décembre prochain.

Et c’est le jeune chancelier autrichien, Sebastian Kurz, actuel président de la présidence tournante de l’Union européenne, qui l’a indiqué lundi 17 septembre, alors qu’il était reçu à l’Elysée. C’est le site électronique belge, afrique.lalibre.be, qui le rapporte.

Ceci étant, il faut juste rappeler que Kurz fait partie des dirigeants européens les plus hostiles à l’immigration. C’est d’ailleurs ce thème qui lui a permis de remporter les dernières législatives autrichiennes, et devenir ainsi le chancelier de son pays, à seulement 32 ans.

Donc, ce sommet UE-Afrique est plutôt destiné à contenir l’immigration. Mais à quelque malheur est bon, l’investissement pourrait constituer une sorte de salut pour certains pays africains.

Mais concrètement, que veut le chancelier autrichien ? Il affirme soutenir «… la proposition du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, de renforcer Frontex, l’agence européenne de protection des frontières, avec 10.000 garde-frontières dès 2020». Et dans cette optique, il est en phase avec le président français, Emmanuel Macron, lequel souhaite, «tout en respectant nos valeurs, un meilleur contrôle des arrivées par le renforcement de Frontex et un meilleur dialogue avec les pays d’origine et de transit».

Tout porte à croire que le sommet UE-Afrique que souhaite Kurz sera de loin très différent de celui sino-africain de septembre. La Chine veut passer comme l’“amie“ de l’Afrique vs une Europe l’“ennemie“ des Africains. On entend souvent ici et là des expressions “passé colonial“, “recolonisation“, etc. Mais le bon sens voudrait qu’on ne se trompe pas de visée et de vision. La Chine a des visées sur l’Afrique, l’Europe a une vision pour l’Afrique. L’Afrique doit savoir choisir entre ces deux camps… loin de toute idéologie. Car elle ne se développera qu’avec et par ses enfants.

TB

Article en relation: Attention aux investissements de la Chine !