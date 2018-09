Sous l’égide du ministère des Technologies de l’Information et de l’Economie Numérique, Tunisie Place du Marché organise “AFRIC’UP 2018” du 1er au 02 octobre 2018 à Tunis.

Le start up summit “AFRIC’UP 2018” regroupe plus de 40 conférenciers et speakers nationaux et internationaux sont attendus : chefs d’entreprises, décideurs publics, Startup, investisseurs, experts.

Des débats et des échanges de très haut niveaux seront animés dans la grande salle plénière soigneusement aménagée.

POURQUOI PARTICIPER À AFRIC’UP ?

1. Multiplier vos contacts d’affaires en rencontrant les chefs d’entreprises. les décideurs publics, les startups et les investisseurs du continent.

2. Trouvez de nouveaux partenaires (financiers, clients, fournisseurs).

3. S’informer sur les bonnes pratiques d’entreprises à forte croissance.

4. Rencontrer les médias et promouvoir votre entreprise en Afrique et à l’international.