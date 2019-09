Le fonds des fonds qui servira au financement des startups et des entreprises innovantes sera lancé avant la fin de l’année en cours, a assuré, mardi 24 septembre, Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique.

En marge de la tenue à Tunis les 24 et 25 septembre de la deuxième édition d’Afri’Cup (African Startup Summit), le ministre a souligné que le fonds des fonds est actuellement en cours de finalisation.

Par ailleurs, il a souligné que la Tunisie signe ce mardi une déclaration d’intention pour adhérer au fonds africain créé dans le cadre de Smart Africa et qui sera dédié aux startups africaines.

Maarouf a signalé que, depuis son adhésion à l’alliance Smart Africa, la Tunisie a œuvré à améliorer le cadre législatif et a élaboré la loi Start-up act qui est en entrée en vigueur et vise à promouvoir et à créer des startups en Tunisie.

Le ministre a estimé que les perspectives sont ouvertes, aujourd’hui, aux jeunes pour investir dans la technologie en Tunisie et en Afrique.

Pour sa part, Hichem Elloumi, vice-président de l’UTICA, estime que la Tunisie est un pays très avancé dans le domaine du digital et des startups. “La Tunisie se positionne comme un hub international dans le domaine du digital. On a un potentiel très important, une loi sur les startups et des jeunes très ambitieux”, a-t-il dit.

Elloumi a indiqué qu’Afri’Cup est un événement international très important qui ouvre de grandes opportunités aux opérateurs dans le domaine du digital mais aussi dans tous les autres secteurs de l’économie.

” Le digital est un secteur très porteur auquel il convient de mobiliser tous les moyens pour le promouvoir aussi bien de la part du secteur public que du secteur privé “, a-t-il souligné.

De son côté, Skander Haddar, organisateur de l’événement a souligné que lors du Sommet des Chefs d’Etat à Kigali en mai 2019, il a été décidé de confier à la Tunisie, la mise en œuvre de l’événement Afri’Cup dédié à l’innovation, à l’entrepreneuriat et à la valorisation des talents de la jeunesse africaine aux yeux du monde.

Il a ajouté qu’Afri’Cup lance plusieurs défis, tels que le premier Makethon en Afrique, un concours 3D/VR pour imaginer la ville africaine du futur, un startup Pitch pour choisir 25 startups prometteuses et un startup stage pour mettre en valeur 100 startups auprès des investisseurs internationaux, outre un concours de la meilleurs application mobile de commerce électronique African Awards.

Haddar a souligné que la transformation numérique est devenue une fatalité pour toutes les entreprises économiques et l’économie tunisienne afin de promouvoir le développement et réduire le taux de chômage.