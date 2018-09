«La BERD et la SFI reconnaissent l’importance des investissements nécessaires pour combler le déficit de la Tunisie en matière d’infrastructures».

Pierre Heilbronn, vice-président Policy and Partnerships de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement n’y est pas allé par quatre chemins, mardi 18 septembre 2018, en ouverture du Forum international sur les Partenariats Public-Privé (PPP), pour mettre en exergue le retard pris par la Tunisie dans le domaine des infrastructures, l’incapacité financière de l’Etat à combler ce déficit et le fait que le PPP continue le meilleur moyen pour atteindre cet objectif.

D’après le responsable de la BERD, le coût du manque de développement des infrastructures est estimé à 5% du PIB. Et il faudra, selon lui, mobiliser 24% du PIB pour combler ce déficit et 28% pour leur donner une forte impulsion aux infrastructures.