Un atelier pour l’élaboration d’une charte nationale pour la lutte contre le gaspillage alimentaire a lieu les 18 et 19 septembre 2018 à Hammamet, à l’initiative de l’Institut national de la consommation (INC) avec le soutien de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Selon un communiqué de la FAO, l’idée d’une charte pour la lutte contre le gaspillage alimentaire vise à regrouper l’action de plusieurs structures et départements, public, privés ainsi que de la société civile autour des mêmes enjeux et à mobiliser de façon optimale les ressources.

La charte comprendra des engagements et des objectifs communs qui vont guider l’action de tous les intervenants, selon leur domaine d’activité. Elle constituera la base pour un plan d’action commun qui va être évalué d’une manière permanente afin de déterminer les échecs et les réussites.

Selon la FAO, le gaspillage alimentaire (GA) en Tunisie, surtout des produits céréaliers, est une question horizontale qui mobilise plusieurs intervenants et plusieurs structures. En effet, le GA n’est pas lié aux ménages seulement, mais aux établissements publics (restaurants universitaires, hôpitaux, casernes,), et aux structures privées (grandes surfaces, restaurants privées, hôtels, cliniques,….).

Cet événement sera l’occasion de créer un réseau de personnes ressources sur la question et de développer des synergies permettant l’échange d’expériences et la concertation autour des causes du gaspillage alimentaire, ses impacts et ses solutions.

Au programme de cet atelier, la présentation des études réalisées par l’INC sur le GA et une cérémonie de signature de la charte, par les principaux responsables et intervenants à la suite de la finalisation du document et lors du séminaire régional de clôture du projet.