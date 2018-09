Les préparatifs en prévision de la 3e session de la commission parlementaire mixte Tunisie-UE, dont les travaux seront ouverts, mardi 18 septembre, au Parlement tunisien, ont été au centre d’un entretien, lundi 17 courant, entre le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Mohamed Ennaceur, et le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui.

Dans une déclaration aux médias à l’issue de la rencontre, Jhinaoui a affirmé avoir évoqué avec le président de l’ARP la diplomatie parlementaire et les moyens de la développer outre le renfoncement du programme académique de formation des députés.

D’après Jhinaoui, l’accent a été également mis sur les moyens de renforcer et de développer davantage la coopération entre la Tunisie et l’Union européenne (UE) dans tous les domaines d’autant que l‘UE constitue un partenaire “fondamental” et “extrêmement important” pour la Tunisie, notamment dans le domaine de la transition démocratique.