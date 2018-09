La première édition du Salon du sport et de la remise en forme se tient, du 18 au 23 septembre 2018, à la foire internationale de Sousse.

Une cinquantaine d’exposants participent à cet événement, représentant des clubs, associations, salles de sports…

Cette foire est organisée afin de présenter les nouveautés dans le secteur et répondre à un intérêt croissant de la société pour la pratique d’activités physiques.

Des compétitions, des jeux et des concours de culturisme sont prévus. Le Commissariat régional au sport profitera de l’occasion pour présenter l’infrastructure sportive dont dispose la région de Sousse et les avantages fiscaux et financiers offerts à l’investissement privé dans le secteur.