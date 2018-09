Manchester City vient de publier son bilan pour la saison 2017/2018 affichant des revenus records de plus de 550 millions d’euros, en augmentation de 44% sur les 5 dernières années.

Le club anglais a réalisé ainsi son 4e exercice bénéficiaire d’affilé, avec pour l’exercice 2017/2018 un résultat positif de 11,5 millions d’euros.

Les charges salariales du club représentant 52% des revenus de l’année.

Avec un total historique de 100 points au championnat anglais au cours de la saison 2017/2018, Manchester City affiche une liste de 25 records réalisés, dont le nombre de buts marques, le nombre de matchs gagnés…

Manchester City

Le Manchester City Football Club est un club de football anglais basé à Manchester et fondé en 1880 sous le nom de St. Mark’s (West Gorton). Le club devint le Ardwick Association Football Club en 1887 avant de prendre son nom actuel en 1894. Surnommée City, The Citizens, ou encore, The Sky Blues (Les Bleus Ciel), l’équipe professionnelle évolue depuis 2003 au City of Manchester Stadium. Le derby de Manchester cristallise la rivalité entre les deux grands clubs de la ville, Manchester City et Manchester United. La devise Superbia in proelio, inscrite en latin anciennement sur le blason du club, signifie « La fierté dans la bataille ».

Le club connait sa période la plus faste de la fin des années 1960 jusqu’au début des années 1970. City remporte alors le Championnat d’Angleterre, la Coupe d’Angleterre, la Coupe de la Ligue et la Coupe des coupes, avec Joe Mercer et Malcolm Allison à la tête de l’équipe et des joueurs comme Colin Bell, Mike Summerbee ou Francis Lee.

Le déclin du club l’a conduit à deux relégations en trois ans au cours des années 1990, voyant ainsi City passer la saison 1998-1999 au troisième échelon du football anglais pour la seule et unique fois de son histoire. Le club a depuis regagné sa place au sein de l’élite, division qui fut la sienne durant la majeure partie de son histoire. Depuis son rachat en 2008 par Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan et l’arrivée du président actuel Khaldoon Al Mubarak, le club dispose de moyens financiers considérables lui permettant un recrutement ambitieux.

Après 35 ans sans trophée, Manchester City remporte la FA Cup en 2011. La saison suivante, le club remporte la Premier League, le premier titre en championnat depuis 44 ans. En 2014, Manchester City gagne la League Cup et un titre de champion d’Angleterre. En 2018, le club remporte son cinquième titre de champion. (source: Wikipédia)