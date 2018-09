La Bourse de Tunis a débuté, la séance de jeudi, sur une note négative, le Tunindex a régressé de 0,96%, enregistrant 7 967,54 points, dans un volume total de 1,497 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre ICF gagne 3 % à 119,48 D, suivi par les titres SIPHAT et ARTES qui ont progressé, respectivement de 2,94 % et 2,20 % à 4,54 D et 6,50 D.

A la baisse, le titre BH a perdu 2,95 % à 18,04 D, tout comme les titres UIB et TGH qui ont baissé respectivement de 2,75 % et 2,63 % à 30 D et 2,63 D.