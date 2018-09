Le coup d’envoi de la première édition du festival de la création contemporaine tunisienne “Viv’ArT’unis” a été donné mardi 11 septembre et se poursuivra jusqu’au 16 septembre à Paris.

Un itinéraire artistique entre trois espaces dans la capitale française a marqué le démarrage de cette manifestation réalisée par l’association Viv’arT’ium.

Le point de départ a été donné à l’Institut d’études supérieures des arts (Iesa), par le vernissage de la première partie de l’exposition “Chimères Révélées”, -où Boujemaa Beltaifa, Besma H’lel, Lilia El Golli, Houda Ghorbel et Wadii Mhiri exposent leurs œuvres-, accompagné d’une animation musicale assurée par le violoniste Slim Zheni.

Une escale a été faite à l’Association des Tunisiens en France (Atf), qui a transformé sa façade en une vitrine artistique, où le musicien Ahmed Jebali a assuré une prestation avec le luth. Des dessins du personnage “Willis from Tunis” de Nadia Khiari sont également exposés à l’Atf.

Le point d’arrivée à l’espace “Point Ephémère”, s’est distingué par une performance du chorégraphe Rochdi Belgasmi qui a retracé les pas des différentes danses traditionnelles des régions tunisiennes, en plus du vernissage de la deuxième partie de l’exposition “Chimères Révélées” où Hela Lamine, Imed Jemaiel, Sonia Saïd et Wissem Ben Hassine présentent leurs œuvres.

S’étalant sur une semaine, le festival sera animé par plus de trente artistes de différentes disciplines : danse, musique, arts plastiques, cinéma, théâtre. A l’ordre du jour des projections de courts métrages, une pièce de théâtre “La fuite” de Hassan Mili, des chorégraphies : “L’ivresse des profondeurs “d’Imen Smaoui et Ouled Jellaba de Rochdi Belgasmi. Un concert du groupe JazzOil, des masters class de danse et des débats sont prévus lors de la première édition de Viv’Art Tunis.