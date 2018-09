La Bourse de Tunis a repris des couleurs. L’indice Tunindex a clôturé la séance de vendredi en forte hausse de 2,71%, à 8 117,57 points dans un volume d’échanges de 8,130 MD, selon MCP.

La balance des variations de cours des actions a été marquée par 40 hausses contre seulement 13 valeurs en repli.

La Bourse de Tunis avait clôturé la séance d’hier Jeudi, sur une forte baisse, à 7903,09 points, en perte de 2,96% avec un volume d’affaires de 12,481 MD. Cette chute est due à la baisse des valeurs bancaires qui représentent 50% de l’indice phare de la bourse de Tunis, en raison de la décision des investisseurs de vendre les titres des banques cotées, après l’annonce concernant l’intention de la BCT de publier, dans les prochains jours, une nouvelle circulaire qui prévoit l’obligation pour les banques de respecter un nouveau ratio CREDITS / DEPOTS.

Aujourd’hui, les titres bancaires ont repris le chemin de la hausse, le titre UIB a réalisé le plus fort volume de la séance, mobilisant 1,708 MD de ses capitaux en se situant à 32 D, soit un accroissement de 3,22%.

A la hausse, le titre BIAT a évolué de 6,08% à 158,80 D, suivi par le titre ELECTROSTAR qui a pris 5,88% à 1,30 D. Le titre ATTIJARI BANK s’est bonifié de 5,71% pour terminer la séance à 50,10 D.

A la hausse également, le titre OFFICE PLAST s’est échangé à 2,80 D, soit une montée de 5,66%, suivi par le titre CARTHAGE CEMENT qui a progressé de 5,43% clôturant la séance à 1,94 D.

A la baisse, le titre AETECH a perdu 3,92%, à 0,49 D suivi par le titre MONOPRIX qui a chuté de 2,95% à 9,20 D, le titre TUNIS-RE recule également de 2,52% pour s’échanger à 7,73 D.

Dans le rouge, le titre HANNIBAL LEASE et ATL ont réalisé un repli respectif de 2,38% et 2,20% clôturant la séance à 8,20 D et 3,10 D.