La Bourse de Tunis commence la séance de ce Vendredi 07 septembre 2018 dans le vert; le Tunindex grignote 0.25% pour se situer à 7922.17 points dans un volume total de 2.526 MD, selon Mena Capital partners (MCP).

Dans le vert, le titre SOTUMAG enregistre une hausse de 3.07 % à 2.350 TND suivi par les titres BIAT et STAR qui progresse respectivement de 3.01 % et 2.99 % à 154.200 TND et 133.060 TND.

A la baisse, le titre BH recule de 4.41 % à 17.360TND tout comme DELICE HOLDING et UIB qui baissent respectivement de 3.58 % et 3.23 % à 16.70TND et 30 TND.-