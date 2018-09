La Bourse de Tunis débute la séance de mardi sur une note négative où le Tunindex recule de 0,13% en enregistrant 8340,64 points dans un volume total de 1,838 MD.

Dans le vert, le titre STAR grimpe de 3,04 % à 132 D suivi par les titres DELICE HOLDING et MONOPRIX qui haussent respectivement de 2,52 % et 1,63 % à 17,84 D et 9,94 D.

A la baisse, le titre ADWYA recule de 3,11 % à 5,60 D tout comme SOTETEL et POULINA GROUP HOLDING qui baissent respectivement de 2, 93% et 2,89 % à

3, 64 D et 11,07 D.