Les horaires de la double séance à Tunisie Telecom

Dans un communiqué rendu public lundi 3 septembre, Tunisie Telecom informe sa clientèle que l’horaire de travail de ses différents services est fixé, en double séance, comme suit :

Les Espaces commerciaux de Tunisie Telecom sont ouverts au public de 8h15 à 16h30du lundi au vendredi, et de 08h15 à 12h15 le samedi.

En plus, au moins un espace dans chaque chef-lieu de gouvernorat demeure ouvert au public de 8h00 à 18h30, et ce du lundi au samedi, et le dimanche de 8h30 à 13h00.