La Bourse de Tunis débute la séance de ce Vendredi 31 août 2018 sur une note positive où le Tunindex a progressé de 0,33% enregistrant 8.411.06 points dans un volume total de 1.226 MTND.

Dans le vert, le titre SOTIPAPIER grimpe de 3,78 % à 4,93 TND suivi par les titres OFFICE PLAST et LAND’OR qui haussent respectivement de 2,95 % et 2,46 % à 2,79 TND et 10,40 TND.

A la baisse, le titre MONOPRIX recule de 3,84 % à 10.00TND tout comme ELECTROSTAR et DELICE HOLDING qui baissent respectivement de 2,76% et 2,73 % à 1,76 TND et 17,41 TND.