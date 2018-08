Le président de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, a reçu au Bardo, jeudi 30 août, une délégation de la Commission “Partenariat pour la démocratie” du Congrès américain. Il a saisi cette occasion pour souligner que la Tunisie compte sur le soutien de ses amis au Congrès pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays.

“Le maintien de la stabilité politique et sociale et la lutte contre la violence et le radicalisme sont tributaires du renforcement du processus de développement et de la multiplication des opportunités d’emploi pour les jeunes à travers l’investissement et le soutien à l’économie nationale”, a-t-il expliqué, selon un communiqué du Parlement tunsiien.

Quant aux congressmen, ils ont réaffirmé l’engagement du Congrès américain à continuer de se tenir aux côtes de la Tunisie, afin de lui permettre de réussir sa transition économique et sociale.