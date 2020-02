Le directeur de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID), Mark Green, a souligné le soutien du gouvernement américain aux efforts visant la relance de l’économie tunisienne et l’instauration de conditions socio-économiques confortant le système démocratique.

Lors d’une rencontre mardi au palais de Carthage, avec le président de la République, Kaïs Saïed, Green a réitéré l’engagement de son pays à appuyer l’expérience démocratique tunisienne et à l’accompagner sur la voie de la réussite, selon un communiqué publié par la présidence de la république.

De son côté, Kaïs Saïed s’est félicité de l’intérêt accordé par l’USAID à la Tunisie, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la lutte contre la pauvreté et de l’autonomisation et de l’emploi des jeunes, en tant que membres actifs de la société, de manière à contribuer au rétablissement de la confiance entre le citoyen et les institutions de l’Etat.

A noter qu’il s’agit de la deuxième visite effectuée par Green, en Tunisie, du 16 au 18 février et ce dans le cadre du suivi des projets de développement lancés par l’USAID, dans les plusieurs régions de l’intérieur.