La Bourse de Tunis débute la séance du mardi 28 août 2018 sur une note positive où le Tunindex augmente légèrement de 0.06% en enregistrant 8.398.73 points dans un volume total de 0.890MTND.

Dans le vert, le titre CARTHAGE CEMENT grimpe de 3.03 % à 0.4 TND suivi par les titres AMS et CELLCOM qui s’accroissent respectivement de 2.85% et 2.48 % à 1.08 TND et 1.65 TND.

A la baisse, ICF recule de 2.97 % à 87.32TND tout comme SERVICOM et EURO-CYCLES qui baissent respectivement de 1.66% et 1.63 % à 1.77 TND et 23.50 TND.