En collaboration avec la GIZ, la CONECT et le pôle Djérid organisent “Le Forum international des dattes et des palmiers”, et ce du 12 au 14 septembre 2018 à Tozeur.

Cette première édition constituera une plateforme d’échanges et de réseautage entre les opérateurs économiques du secteur.

Les trophées du “meilleur packaging”, de l'”innovation produit”, de la “coopération filière” et de la “certification et qualité” qui seront remis à cette occasion, dans l’objectif de mettre en exergue les parcours exceptionnels des acteurs de la filière dattes et palmiers…