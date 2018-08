One to One for Research and Polling, institut de sondage, s’apprête à organiser, le lundi 03 septembre 2018, une rencontre pour présenter les résultats de la troisième vague de l’Afrobaromètre sur la démocratie et la gouvernance en Tunisie, sondage d’opinion sur un échantillon représentatif de la population.

Les résultats porteront sur les thématiques suivantes :

– Les Tunisiens pensent-ils que nous vivons en démocratie ? La soutiennent-ils toujours comme régime de gouvernance ? Sont-ils satisfaits de son fonctionnement ?

– Que pensent-ils des régimes alternatifs à la démocratie ?

– Les Tunisiens se sentent-ils plus libres ?

– La religion est-elle compatible avec la démocratie ?

– Que pensent-ils de l’ISIE ? Comment évaluent-ils la performance du gouvernement dans la gestion des trois préoccupations les plus importantes des citoyens ?

La présentation sera assurée par Youssef Meddeb, directeur général et fondateur de l’institut, et sera suivie par un panel de discussion composé de Rafik Halouani (président de Mourakiboun), Youssef Cherif (analyste politique) et Dalila Msaddek (avocate et femme de médias).

S’ensuivra un débat auquel participeront des universitaires, journalistes, chercheurs, politiciens, représentants de la société civile concernés par le processus de la démocratie en Tunisie.

One to One est un institut de sondage indépendant basé à Tunis et opérant dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Il est le partenaire dans la région de plusieurs institutions de renommée, tels que les réseaux Afrobaromètre ou le Baromètre Arabe, des universités (de Princeton, du Michigan, de Harvard) ainsi que l’Indicateur arabe.

L’Afrobaromètre est un projet de recherche indépendant, non partisan, qui mesure la démocratie et la gouvernance en Afrique. Les enquêtes sont menées dans 34 pays africains. Le réseau est essentiellement financé par la Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA-Suède), la fondation Bill & Melinda Gates, la fondation William and Flora Hewlett, le U.S. State Department, le National Endowment for Democracy, ainsi que la Banque mondiale.

L’objectif d’Afrobaromètre est de donner une voix au citoyen africain ordinaire pour qu’il puisse s’exprimer sur la démocratie et la gouvernance, objectif concrétisé par le slogan «Let the People Have a Say».