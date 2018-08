La Bourse de Tunis a terminé, la séance du Vendredi, en territoire positif, le TUNINDEX s’élève de 0,37 % enregistrant 8 389,03 points, dans un volume d’échanges de 2,034 MD, selon Mena Capital Partners (MCP).

Le titre EYRO-CYCLES a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,333 MD de ses capitaux clôturant la séance à 23,89 D, soit une baisse de 1,28%.

A la hausse Le titre SANIMED a grimpé de 4,11% à 2,53D, suivi par le titre STB qui s’est échangé à 5,14 D, soit un accroissement de 3%, le titre SOTETEL quant s’est monnayé à 3,90 D, soit une progression de 2,90%.

Dans le vert, le titre AMS a progressé de 2,85 % pour s’établir à 1,08 D, suivi par le titre CEREALIS qui a gagné de 2,81 %, clôturant la séance à 5,12 D.

A la baisse, le titre NEW BODY LINE a chuté de 3 % à 4,35 D, suivi par CELLCOM qui s’est monnayé à 1,64 D, soit un déclin de 2,95% et le titre TUNISIE LEASING a baissé de 2,51 % à 19 D.

Dans le rouge, les titres MONOPRIX et STAR ont réalisé un amoindrissement respectif de 2,29% et 2,14% à 10,20 D et 137 D.