Suite à une visite effectuée par une délégation de TABC et conduite par Bassem Loukil, à Tripoli les 14 et 15 août, les autorités libyennes auraient demandé le report du Forum économique tuniso-libyen pour les 27 et 28 septembre 2018.

Toujours selon TABC, les Libyens auraient également émis le souhait de préparer des workshops sur les 4 thématiques suivantes : santé, transport et logistique, infrastructure, développement du commerce…