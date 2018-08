Fort d’une expérience de près de 25 ans dans l’industrie du vélo, le Groupe EURO-CYCLES dispose à son actif d’une large gamme de produits allant des bicyclettes de loisirs pour enfants (16’’) jusqu’aux vélos de transport pour adultes à savoir (26’’) et même les vélos à assistance électrique (VAE).

Des performances salutaires malgré le défi d’une conjoncture exogène

En dépit d’un contexte défavorable survenu durant l’année 2017 caractérisé par … :

* Le ralentissement de l’économie européenne et particulièrement le secteur des loisirs ;

* Les conditions climatiques dégradées avec un froid glacial qui a duré plus longtemps que prévu (dépassant les 6 mois) ;

* La rentrée sur le marché du bike sharing (la mise en place des vélos sous forme de location), ce qui a impacté négativement les achats de vélos en Europe ;

* Et, l’incendie survenu courant le mois de juillet 2017 qui a ravagé une unité complète de stockage de cadres, fourches et amortisseurs freinant ainsi la production… ;

…le Groupe est parvenu, en 2017, à consolider ses réalisations en affichant un chiffre d’affaires en progression de 4,3% et un résultat net consolidé en appréciation de 8,6% à 15,6 MDT.

Une structure financière saine

Le Groupe EURO-CYCLES possède une structure financière saine, génère des revenus 100% en devises, affiche toujours un endettement net négatif et dégage des cash flows lui permettant d’autofinancer ses investissements futurs tout en affichant une des meilleures rentabilités du secteur industriel tunisien.

La solidité des fondamentaux du Groupe lui a permis de mener jusqu’à présent une politique de distribution généreuse de dividendes, faisant ainsi du titre EURO-CYCLES une bonne opportunité de placement.

De bonnes perspectives de croissance au-delà de 2018

Les perspectives de croissance de l’industrie mondiale des vélos restent prometteuses avec un marché mondial de la bicyclette qui devrait croître de 2,4% de 2016 à 2021 d’après le rapport «Growth Opportunities in the Global Bicycle industry 2016-2021».

Ce contexte porteur, EUROCYCLE veut en profiter en cherchant à renforcer son expansion vers de nouveaux marchés notamment pour réduire sa dépendance au marché anglais tout en consolidant davantage ses revenus. Dans cette logique, le Groupe vient de se positionner sur un segment très rentable à savoir le vélo à assistance électrique (VAE), vraisemblablement via une marque propre.

Analyste: Abdelmonam Jebali