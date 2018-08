La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi dans le vert. Le TUNINDEX a enregistré une hausse de 0,30 % à 8 373.47 points dans un faible volume d’échanges de 1,946 MD, rapporte l’intermédiaire en Bourse MENA Capital Partners (MCP).

Le titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,414 MD de ses capitaux finissant la séance à 20 D soit un accroissement de 0,25%

A la hausse, les deux titres SOTRAPIL et ELECTROSTAR ont grimpé de 5,55% à 19 D et 2,09 D, suivis par le titre POULINA GROUP HOLDING qui s’est échangé à 12,50 D soit une progression de 5,04%.

Dans le vert, le titre SOTETEL s’est monnayé à 3,79 D soit une progression de 4,69%, suivi par le titre HEXABYTE qui a gagné 2,99 % clôturant la séance à 5,50 D.

A la baisse, le titre OFFICE PLAST a chuté de 4,37% à 2,62 D suivi par SOPAT qui s’est échangé à 2,15 D soit une baisse de 2,27%. Le titre MONOPRIX a réalisé une détérioration de1,35 % à 10,16 D.

Dans le rouge, les titres EURO-CYCLES et AIR LIQUIDE ont réalisé un repli respectif de 1,26% et 1,17% à 24,10 D et 84 D.