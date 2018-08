Nouvelair a signé une convention de partenariat stratégique avec Holiday Taxis, la plateforme de réservation de transferts entre aéroports et hôtels.

Ce partenariat est au cœur de la chaîne de valeurs de Nouvelair qui consiste à mettre le confort et le bien-être de ses clients en tête de ses priorités. Désormais les services de Holiday Taxis sont accessibles à travers le site web de Nouvelair, l’objectif étant de faciliter au mieux toutes les étapes du voyage.

L’association de Nouvelair à Holiday Taxis offre la possibilité aux passagers de la compagnie aérienne de réserver leurs transferts en toute tranquillité d’un simple clic sur le www.nouvelair.com.

Holiday Taxis organise tout type de transfert depuis ou vers les aéroports de la Tunisie ou à partir des différentes destinations desservies par Nouvelair. Il offre des transferts privés, en navettes ou en minibus où tous les budgets sont pris en compte quel que soit le nombre de personnes.

Nouvelair, une valeur sûre

Forte de 29 années d’expérience, Nouvelair se taille aujourd’hui une place de choix dans le monde aéronautique tunisien. Avec une flotte moderne et jeune composée de 8 avions, un personnel navigant compétent, une gamme de prestations innovante et de qualité, la compagnie ne ménage aucun effort pour offrir les meilleurs services et donner un avant-goût de vacances agréables à sa clientèle.

Après le succès de son partenariat stratégique avec Booking.com, Nouvelair s’associe aujourd’hui avec Holiday Taxis afin de faciliter les transferts de l’aéroport à l’adresse du séjour.

A propos de Nouvelair

Nouvelair a été fondée en 1989. Première compagnie aérienne privée en Tunisie, elle est l’une des principales entreprises du groupe Tunisian Travel Service, leader dans le secteur touristique en Tunisie. Nouvelair dessert plus de 130 aéroports dans plus de 30 pays. En Tunisie, elle opère depuis 4 aéroports à savoir Tunis, Enfidha, Monastir et Djerba.

A propos de Holiday Taxis

HolidayTaxis.com est une plateforme de réservations qui organise tout type de transferts depuis ou vers l’aéroport quel que soit le nombre de personnes, dans plus 120 pays à travers le monde. Son service clientèle, disponible 24 h/24 et 7 jours/7, propose une prise en charge d’urgence et fournit d’excellents conseils avant, durant et après le voyage.