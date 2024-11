nouvelair lance une nouvelle liaison reliant les deux capitales tunisienne et marocaine, offrant une occasion idéale afin d’explorer le Maroc en toute sérénité.

Profitez de tarifs avantageux pour une immersion à Rabat

nouvelair propose une offre spéciale, valable jusqu’au 23 mars 2025, avec des billets à partir de 399 DT en tarif Light au départ de Tunis. Rabat avec son riche patrimoine et son atmosphère accueillante, plus accessible que jamais.

Avec ses monuments historiques, sa médina authentique et ses jardins paisibles, Rabat charme par son équilibre entre tradition et modernité. Grâce à cette nouvelle ligne, nouvelair vous fait découvrir une destination unique, alliant culture et dépaysement à des prix attrayants.

Une exclusivité nouvelair qui relie Tunis à Rabat

nouvelair dessert Rabat à raison de trois fréquences par semaine – les mercredis, vendredis et dimanches.

Programme des vols :

Mercredi

Vol BJ 170 Tunis Carthage (TUN) – Rabat (RBA) Départ à 16h55 Arrivée à 19h35.

Vol BJ 171 Rabat (RBA) – Tunis Carthage (TUN) Départ à 20h20 Arrivée à 22h50.

Vendredi

Vol BJ 170 Tunis Carthage (TUN) – Rabat (RBA) Départ à 17h20 Arrivée à 20h00

Vol BJ 171 Rabat (RBA) – Tunis Carthage (TUN) Départ à 21h00 Arrivée à 23h30

Dimanche

Vol BJ 170 Tunis Carthage (TUN) – Rabat (RBA) Départ à 16h55 Arrivée à 19h35

Vol BJ 171 Rabat (RBA) – Tunis Carthage (TUN) Départ à 20h35 Arrivée à 23h05

Renforcement des liens tuniso-marocains

Avec cette nouvelle liaison et sa promotion attractive, nouvelair contribue activement au renforcement des liens culturels, économiques et touristiques entre la Tunisie et le Maroc.

Pour profiter de cette offre, réservez dès maintenant vos billets sur www.nouvelair.com, via l’application mobile de la compagnie, auprès des agences nouvelair, en contactant le service client au (+216)36.020.920 ou dans les agences de voyages partenaires.

Saisissez cette occasion pour découvrir Rabat et ses trésors !

À propos de nouvelair

Fondée en 1989, nouvelair est la première compagnie aérienne privée de Tunisie. Basée à Tunis, Monastir et Djerba, elle dessert plus de 40 destinations sur trois continents, consolidant son rôle de leader en matière de connectivité internationale pour la Tunisie.