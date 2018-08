Voici les nouvelles de la bourse rapportées, mardi 14 août, par l’intermédiaire en Bourse MCP:

AMS : Retard de la publication des états financiers de 2017

La Société AMS a annoncé que l’arrêté et la publication des états financiers de l’année 2017 accuseront un retard par rapport aux délais fixés par la loi, suite à une concertation avec ses deux commissaires aux comptes.

En fait, le retard est dû à des travaux de justifications des comptes et d’apurements des réserves formulées par les commissaires aux comptes dans leur dernier rapport publié, ainsi qu’un retard dans les réponses aux circularisations.

Lesdits travaux autant importants sont nécessaires pour l’achèvement de la mission d’audit des commissaires aux comptes conformément aux diligences requises en la matière.

A signaler que les travaux précédemment mentionnés sont indispensables dans le cadre de l’exécution du plan de restructuration financière et opérationnelle annoncé par la société suite à une décision de son Assemblée Générale Extraordinaire tenue, le 13 juillet 2016.

En effet, les travaux en question nécessitent des vérifications et des contrôles approfondis qui dépassent largement les diligences requises habituellement pour l’audit des états financiers d’autant plus que les états financiers de la société AMS arrêtés au 31/12/2017 seront la référence admise pour définir le montage de son plan de restructuration financière et qui devrait être bouclé avant la fin de l’exercice 2018.

Il est à noter qu’un Conseil d’Administration de la société a été réuni, vendredi 20 juillet 2018, à l’effet d’examiner, et d’arrêter éventuellement les états financiers relatifs à l’exercice 2017, et qu’à son terme, il a été décidé de continuer à mener les travaux ci-haut cités, et de reporter l’arrêté des états financiers à la décision d’un nouvel Conseil d’Administration qui sera convoqué et réuni à cet effet.

La société a ajouté qu’elle ne ménage actuellement aucun effort pour écourter au maximum les délais nécessaires pour l’arrêté et la publication des états financiers, au titre de l’exercice 2017 et informera en temps opportun ses actionnaires de tout élément nouveau.

-SERVICOM : Report du paiement de la quatrième échéance de l’emprunt obligataire

La société SERVICOM SA informe les détenteurs d’obligations émises dans le cadre de l’emprunt obligataire “SERVICOM 2016” visé par le CMF en date du 29/04/2016 sous le n°16-940, du report au 31/08/2018 du paiement de la quatrième échéance de l’emprunt initialement prévue pour le 12/08/2018.

Les montants non payés à l’échéance du 12/08/2018, donneront lieu à un règlement d’intérêts au taux d’émission de l’emprunt, soit 8,2% taux fixe.