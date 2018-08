“La bourse de Tunis a débuté la séance du vendredi en repli où le Tunindex recule de 0,09% en enregistrant 8.382,72 points dans un volume total de 1,153 million de dinars, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre LAND’OR grimpe de 4,46% à 8,90 D suivi par et SOPAT et CEREALIS qui gagnent respectivement 4,34% et 2,74% à 2,16 D et 5,24 D.

Dans le rouge, TAWASSOL GROUP HOLDING recule de 4,87% à 0,39 D tout comme DELICE HOLDING et TUNISAIR qui baissent respectivement de 2,69% et 1,81% à 17,32 D et 0,54 D.