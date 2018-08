La Bourse de Tunis débute la séance de jeudi en équilibre avec un recule du Tunindex de 0,04% à 8.370,90 points dans un volume total de 1,480 MDT, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Parteners (MCP).

Dans le vert, le titre CELLCOM grimpe de 2,46% à 1,66 D, BH et SOTRAPIL gagnent respectivement 1,46% et 1,20% à 20,80 D et 17,70 D.

A la baisse, AMS chute de 5,66% à 1,00 D, tout comme MPBS et ESSOUKNA qui baissent respectivement de 4,28% et 3% à 3,35 D et 2,91 D.