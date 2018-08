Promouvoir le développement des destinations touristiques intelligentes

Quand l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) a tenu sa deuxième Conférence mondiale sur les destinations intelligentes à Oviedo, en Espagne (25-27 juin 2018), le Secrétaire général, Zurab Pololikashvili, a souligné la façon dont les nouvelles technologies peuvent et doivent être mises au service d’une conception plus universelle du tourisme durable.

«La technologie nous aide à mieux maîtriser nos impacts sociaux, culturels et environnementaux. Bien géré, le tourisme peut être un vecteur de changement positif en faveur de modes de vie, de destinations et de modes de consommation et de production plus durables», a déclaré M. Pololikashvili en ouvrant la Conférence.

Au programme de la rencontre de cette année, deux journées de séminaires ont permis de détailler les voies empruntées par les destinations vers une numérisation efficace. La Conférence a apporté un éclairage sur la façon dont les destinations peuvent tirer parti d’avancées technologiques telles que les mégadonnées (big data) et la géolocalisation à l’appui d’une gestion durable du tourisme.

La Conférence a fourni aux participants des éléments concrets et a également favorisé la création et l’échange de savoir. Elle a été précédée du premier Hackathon des destinations intelligentes (23 et 24 juin) et d’une journée consacrée à la recherche-développement (25 juin) rassemblant des start-up et des universitaires pour étudier comment faire profiter le secteur de solutions intelligentes, novatrices et durables.

Comme l’ont aussi mis en évidence ces événements, différents gouvernements, entités du secteur privé, chercheurs et centres technologiques résolument tournés vers l’avenir ont déjà ouvert la voie.

La deuxième Conférence mondiale sur les destinations intelligentes était organisée par l’OMT, le Ministère espagnol de l’industrie, du commerce et du tourisme et le Gouvernement des Asturies, avec la collaboration de Minube.